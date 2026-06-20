Іран запровадив нові правила для суден в Ормузькій протоці і готує транзитні збори

Іран запровадив обов'язкові вимоги щодо страхування для всіх суден, які проходять через Ормузьку протоку. У галузі вважають, що це може стати першим кроком до введення транзитних зборів і посилення контролю Тегерана над одним із найважливіших морських маршрутів світу.

Про це повідомляє аналітична компанія Lloyd's List Intelligence, інформує Радіо Свобода.

Відтепер усі судна, що входять до Ормузької протоки, повинні отримати страхове покриття через схему, затверджену іранською владою та адміністровану новоствореним державним органом.

Наразі страхування надається безкоштовно в межах 60-денного перехідного періоду, який пов'язаний із нещодавно підписаним меморандумом про взаєморозуміння між Іраном і США. Однак представники морської галузі очікують, що після завершення цього терміну Тегеран запровадить плату за транзит через протоку.

Новий режим є частиною плану Ірану щодо регулювання судноплавства після нещодавнього конфлікту, який спричинив перебої в русі суден і проблеми з безпекою в регіоні.

Юристи, які спеціалізуються на морському праві, та представники судноплавних компаній висловлюють сумніви щодо відповідності нових вимог міжнародному праву. На їхню думку, обов'язкове страхування може фактично перетворитися на прихований транзитний збір.

Судновласники та страхові компанії уважно стежать за розвитком ситуації, оскільки будь-яке збільшення витрат або нові регуляторні обмеження в Ормузькій протоці можуть суттєво вплинути на світову торгівлю та енергетичні ринки.

Нові правила набули чинності на тлі невизначеності навколо американсько-іранських переговорів. Заплановані на 19 червня переговори у Швейцарії були відкладені, а строки їх відновлення наразі залишаються невідомими.

Раніше Іран і США уклали угоду, яка передбачає відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства та припинення американської військово-морської блокади Ірану. Документ також передбачає, що сторони протягом 60 днів мають домовитися про остаточне врегулювання, яке включатиме обмеження іранської ядерної програми та поступове скасування американських санкцій проти Ісламської Республіки.