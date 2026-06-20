Після Сибіги, Буданова і Боднара від польського ордена відмовився Жовква

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква оголосив про повернення Кавалерського хреста Ордена Заслуг Республіки Польща, який отримав у 2022 році за внесок у розвиток українсько-польського партнерства.

Про своє рішення посадовець повідомив у Facebook.

За словами Жовкви, рішення президента Польщі Кароль Навроцький позбавити президента України Володимир Зеленський Ордена Білого Орла неможливо вважати ані морально справедливим, ані політично виправданим.

«Із повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден», – написав він.

Жовква наголосив, що нагородження Зеленського у 2023 році було не лише визнанням особистого внеску глави держави, а й символом поваги до незламності українського народу та жертовності українських військових, які боронять майбутнє безпечної Європи.

Посадовець також зазначив, що українсько-польські відносини мають як трагічні, так і визначні сторінки, однак обидва народи завжди мали шанс будувати нову історію взаєморозуміння на основі принципу «прощаємо і просимо пробачення».

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування «імені Героїв УПА». Це рішення викликало гостру реакцію в Польщі, де Українську повстанську армію пов'язують із Волинською трагедією.

19 червня Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями у питаннях історичної пам'яті та ставлення до УПА.

Після цього про намір повернути Польщі державні нагороди заявили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар.

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу Кароля Навроцького на схвальну реакцію Росії на його рішення. Очільник польської дипломатії оприлюднив допис заступника голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який привітав позбавлення Зеленського польської нагороди, і саркастично зауважив: «Є підтримка, президенте Навроцький».