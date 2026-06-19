Нова «тисяча» від влади: хто зможе отримати виплати

Українські аграрії зможуть отримати безповоротну державну допомогу на закупівлю комплексних мінеральних добрив вітчизняного виробництва. Максимальний розмір підтримки становитиме до 1000 гривень на гектар сільськогосподарських угідь.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, фінансова допомога надаватиметься з розрахунку до семи тонн добрив на кожні 100 гектарів земель. Подати заявку на участь у програмі можна буде через Державний аграрний реєстр.

Уряд очікує, що новий механізм дозволить одночасно знизити витрати сільгоспвиробників і підтримати українських виробників мінеральних добрив.

Крім того, Кабмін розширює програми підтримки меліорації. Максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів буде збільшено до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій території країни. Для господарств на прифронтових територіях компенсація перевищуватиме 48 тисяч гривень на гектар.

Передбачається, що починаючи з 2027 року ці виплати щороку індексуватимуться.

Також уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем в Одеській області та збільшив державну підтримку проєктів меліорації на прифронтових територіях до 80% їхньої вартості.

Окремо продовжується програма підтримки оновлення технічного парку аграріїв. У червні перші п’ять виробників із прифронтових регіонів уже отримали підвищену компенсацію в розмірі 40% вартості придбаної української сільськогосподарської техніки.

Загалом за програмою часткової компенсації вартості вітчизняної техніки 1113 сільгоспвиробників, які придбали у березні 2316 одиниць обладнання та машин, отримали від держави 353,8 млн гривень відшкодування.

Найбільший попит серед українських аграріїв нині мають трактори, які становлять понад 40% усіх придбаних машин. Також популярними залишаються комбайни та мінітрактори.