Навроцький заявив про ризики для Польщі від вступу України до Євросоюзу

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вступ України до Європейського Союзу може створити серйозні виклики для польського сільського господарства, тому Варшава має насамперед захищати інтереси власних виробників.

Про це він сказав, коментуючи перспективи європейської інтеграції України.

За словами Навроцького, він підтримує прагнення України до членства в ЄС, однак вважає, що цей процес не повинен завдавати шкоди польським аграріям.

«Я визнаю, що вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства. Я є президентом Польщі і, розуміючи прагнення України, завжди буду відстоювати справедливе ставлення до польських фермерів та польської сільськогосподарської продукції», – заявив він.

Президент Польщі наголосив, що особливу увагу приділятиме питанням, пов’язаним із європейською аграрною політикою, зокрема впровадженням «Зеленого курсу» та рішеннями ЄС, які впливають на конкурентоспроможність польських виробників.

Навроцький також заявив, що польське сільське господарство є стратегічною галуззю для країни та не повинно ставати жертвою політичних чи ідеологічних рішень.

«У нас занадто прекрасна земля, щоб віддавати польське сільське господарство чи то ідеології, чи то комусь іншому», – сказав президент.

Заява Навроцького пролунала на тлі тривалих дискусій між Києвом і Варшавою щодо доступу української аграрної продукції на європейський ринок та умов майбутнього вступу України до Європейського Союзу.