У Верховнії Раді пропонують ввести відповідальність за насильство та жорстоке поводження щодо дитини — законопроєкт

У Раді зареєстрували проєкт закону №15419 від 16 липня, який має на меті посилити захист дітей від насильства та жорстокого поводження.

Про це повідомляється на офіційному порталі парламенту.

Згідно з текстом проєкту, до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонують внести дві ключові зміни.

По-перше , пропонується збільшити строк накладення адміністративного стягнення за булінг . Зараз такий строк становить три місяці, що, як зазначає автор документа, часто призводить до закриття справ через тривалість збору доказів чи проведення експертиз. Законопроєкт передбачає можливість накладення штрафу протягом одного року з дня вчинення правопорушення.

, пропонується . Зараз такий строк становить три місяці, що, як зазначає автор документа, часто призводить до закриття справ через тривалість збору доказів чи проведення експертиз. Законопроєкт передбачає можливість накладення штрафу протягом одного року з дня вчинення правопорушення. По-друге, Кодекс пропонують доповнити новою статтею 173-9, яка встановлює відповідальність за вчинення насильства та жорстокого поводження щодо дитини. Вона стосуватиметься випадків, які не підпадають під визначення домашнього насильства чи булінгу — наприклад, дій тренера, керівника гуртка або сторонніх осіб у публічному просторі.

За такі правопорушення планують запровадити штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи.

У разі повторного вчинення дій протягом року або якщо вони були вчинені групою осіб, покарання хочуть зробити суворішим: штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Ініціатором документа виступив народний депутат IX скликання Валерій Гнатенко.

ForUA зазначає, станом на червень 2026 року до Служби освітнього омбудсмена надійшло 168 звернень щодо насильства, жорстокого поводження та дискримінації в закладах освіти.