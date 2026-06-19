﻿
Полiтика

ЄС продовжив санкції проти РФ на 12 місяців

ЄС продовжив санкції проти РФ на 12 місяців

Вперше з початку війни лідери ЄС погодились з пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6.

Таке рішення було ухвалене за підсумками засідання Європейської ради, яке почалося за участі українського президента Володимира Зеленського, і продовжилося після його від'їзду у колі лідерів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Ці переговори загалом тривали приблизно 3,5 години.

"Обговорення стосовно України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти Росії на 12 місяців", - заявила речниця президента Євроради Марія Томасік.

Рішення про продовження санкцій на 12 місяців стало прецедентом для ЄС, оскільки останні приблизно 10 років, у тому числі протягом усього періоду повномасштабної війни, держави ЄС мали продовжувати санкції раз на пів року, що давало окремим столицям, зокрема Будапешту, можливість торгуватися з цього приводу. Зміна періоду стала можливою після поразки Орбана на виборах.

Фото: ukranews.com.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяЄСУкраїнасанкції
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Прем'єр Словаччини хоче запропонувати ЄС пряму лінію зв'язку між Україною та РФ
Полiтика 18.06.2026 22:34:27
Прем'єр Словаччини хоче запропонувати ЄС пряму лінію зв'язку між Україною та РФ
Читати
Очільник МЗС РФ Лавров пригрозив масованими ударами по «цілях ЗСУ»
Полiтика 18.06.2026 22:05:25
Очільник МЗС РФ Лавров пригрозив масованими ударами по «цілях ЗСУ»
Читати
Зеленський заявив про підтримку Трампом посилення тиску на РФ
Полiтика 18.06.2026 21:36:00
Зеленський заявив про підтримку Трампом посилення тиску на РФ
Читати

Популярнi статтi