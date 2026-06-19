ЄС продовжив санкції проти РФ на 12 місяців

Вперше з початку війни лідери ЄС погодились з пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6.

Таке рішення було ухвалене за підсумками засідання Європейської ради, яке почалося за участі українського президента Володимира Зеленського, і продовжилося після його від'їзду у колі лідерів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Ці переговори загалом тривали приблизно 3,5 години.

"Обговорення стосовно України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти Росії на 12 місяців", - заявила речниця президента Євроради Марія Томасік.

Рішення про продовження санкцій на 12 місяців стало прецедентом для ЄС, оскільки останні приблизно 10 років, у тому числі протягом усього періоду повномасштабної війни, держави ЄС мали продовжувати санкції раз на пів року, що давало окремим столицям, зокрема Будапешту, можливість торгуватися з цього приводу. Зміна періоду стала можливою після поразки Орбана на виборах.

Фото: ukranews.com.