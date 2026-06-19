Бойовий ШІ керуватиме роями українських крилатих ракет

Україна наближається до отримання нових можливостей у сфері безпілотних технологій. Йдеться про використання скоординованих роїв крилатих ракет Ruta під управлінням бойового штучного інтелекту Hivemind та розвідувальних дронів V-BAT, повідомляє Defense Express із посиланням на результати випробувань, проведених компаніями Shield AI та Destinus.

Під час тестувань фахівці інтегрували систему бойового штучного інтелекту Hivemind на різні типи безпілотників. Випробування показали, що дрони можуть самостійно коригувати маршрути польоту та виконувати поставлені завдання без постійного контролю з боку оператора.

Наступним етапом стало створення розвідувально-ударного контуру. У цій системі безпілотник V-BAT виконував функції ретранслятора зв'язку та передавав ударним платформам інформацію про виявлені цілі в режимі реального часу.

Розробники також зазначають, що дрон Hornet Block 2 здатний не лише атакувати наземні об'єкти, а й перехоплювати повітряні цілі. Це відкриває перспективи для створення повністю автономних ройових систем.

Під час третьої фази випробувань було відпрацьовано автономне планування місій, політ із врахуванням рельєфу місцевості, оновлення інформації про цілі безпосередньо під час виконання завдання та складні маневри без втручання людини.

У Shield AI повідомили, що наступним кроком стане інтеграція цих можливостей у платформу Ruta в Україні. Це дозволить організувати взаємодію між розвідувальними дронами V-BAT та кількома ударними системами Ruta для проведення скоординованих атак.

У Defense Express наголошують, що всі попередні етапи випробувань були пройдені лише за кілька місяців. Це свідчить про швидкий розвиток технологій автономного управління та наближає появу на полі бою ройових систем нового покоління на основі штучного інтелекту.

Як повідомляло раніше ForUa, до кінця 2026 року українська армія має отримати від Великої Британії 150 тисяч безпілотників українського виробництва, понад 350 ракет протиповітряної оборони та радіолокаційні системи.