Україна отримає 150 тисяч дронів та понад 350 ракет ППО від Великої Британії

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 752 млн фунтів стерлінгів. До кінця 2026 року українська армія має отримати 150 тисяч безпілотників українського виробництва, понад 350 ракет протиповітряної оборони та радіолокаційні системи.

Про це заявив новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

За його словами, відповідної домовленості було досягнуто з міністром оборони України Михайлом Федоровим. Постачання профінансують за рахунок коштів, отриманих від продажу конфіскованих російських активів у межах механізму ERA.

«Я домовився з міністром оборони Михайлом Федоровим, що Велика Британія надасть 150 тисяч дронів українського виробництва, а також понад 350 ракет протиповітряної оборони та радарів, які будуть поставлені до кінця року в рамках пакету на суму 752 мільйони фунтів стерлінгів», — заявив Джарвіс.

Як і на попередніх зустрічах, на засіданні Контактної групи співголовують Велика Британія та Німеччина.

Попереднє, 34-те засідання «Рамштайну» відбулося 15 квітня у Берліні в гібридному форматі. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч учасників формату відбудеться у червні.