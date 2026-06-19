Рух Північним мостом Києва обмежать на три дні

У Києві з 11:00 19 червня до 07:00 22 червня частково обмежуватимуть рух транспорту Північним мостом через проведення ремонтних робіт.

Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у третій та четвертій смугах руху в напрямку станції метро «Почайна».

На час виконання робіт рух транспорту здійснюватиметься крайньою правою та другою смугами.

У «Київавтодорі» зауважили, що у разі несприятливих погодних умов графік ремонту може бути скоригований.

Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути та враховувати тимчасові обмеження, щоб уникнути заторів і затримок у дорозі.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві набули чинності оновлені правила паркування, які передбачають зміну тарифів та запуск нового формату оплати — місячної підписки. Нововведення впроваджені на майданчиках КП Київтранспарксервіс та передбачають як погодинну оплату, так і абонементну систему.