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Суспiльство

Погода 19 червня: Україну накриють короткочасні дощі

Погода 19 червня: Україну накриють короткочасні дощі

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У частині регіонів пройдуть невеликі короткочасні дощі, однак у більшості областей погода буде комфортною та теплою.

За прогнозом синоптиків, опади можливі у південно-східних регіонах, а також місцями на заході та півночі країни. На решті території істотних опадів не передбачається.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. На півдні та південному сході він зміниться на північно-східний.

Температура повітря вдень становитиме від +22 до +27 градусів.

У Києві та області також прогнозують мінливу хмарність і місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці повітря прогріється до +25...+27°, по області очікується +22...+27°.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

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