Картину Пабло Пікассо продали за 35 млн доларів на ярмарку у Базелі

На художньому ярмарку Art Basel у Швейцарії картину іспанського художника Пабло Пікассо продали за 35 млн доларів. Про це повідомляє The Local Switzerland,.

Флагманський ярмарок у швейцарському місті Базель об’єднує 290 галерей з 43 країни та територій і є однією з найважливіших подій року у сфері продажу творів сучасного мистецтва.

Ярмарок відкриють для широкої публіки у четвер – після двох попередніх днів, відведених для заможних колекціонерів, які з’їжджаються на захід у пошуках виняткових експонатів.

У вівторок, 16 червня, картина Пікассо 1963 року під назвою «Le peintre et son modèle dans un paysage» була продана за 35 млн доларів.

Зазначається, що нова ініціатива «Basel Exclusive», що заохочує галереї залишати значні твори для їх першої публічної презентації на виставці, дебютувала цього року. За даними організаторів ярмарку, завдяки цій ініціативі французька галерея Almine Rech продала ще одну роботу Пікассо за суму від 6 до 6,5 млн доларів.

Американська галерея Gray продала полотно британського художника Девіда Гокні, який помер минулого тижня у віці 88 років, за 8,5 млн доларів.

Художній директор та член виконавчої команди ярмарку Вінченцо де Белліс зазначив, що на заході «панує позитивна, оптимістична атмосфера».

«Звісно, ми не можемо заперечувати, що невизначеність та геополітична ситуація мають свій вплив, але поки що за останні кілька місяців ми бачимо, що на ринку мистецтва більше позитиву, ніж негативу», – сказав він.

У середу, 17 червня, ажіотаж на ярмарку Art Basel дещо вщух, а найбільші угоди було укладено протягом перших двох годин роботи заходу, сказав австрійський галерист Тадеус Ропац.

Галерея Ропаца у середу, зокрема, продала малюнки німецького художника Георга Базеліца, а у вівторок - картину французького художника та гравера П’єра Сулажа за понад 3 млн доларів.

Фото: artbasel.com