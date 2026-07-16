Рада призначила Корецького новим прем'єр-міністром

Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького.

За ухвалення рішення проголосували 289 нардепів, повідомляє ЕП.

Ключові пріоритети, які перед призначенням Корецькому озвучив президент Володимир Зеленський, – підготовка країни до зими, захист енергетичної та паливної інфраструктури, стабілізація економічної ситуації й ефективне управління міжнародною допомогою. У владі очікують, що майбутня зима стане найважчою за всі роки війни.

Під час виступу у Раді перед призначенням Корецький окреслив ключові пріоритети майбутньої роботи уряду.

"Це повне забезпечення Сил оборони, нарощування спроможностей українського оборонно-промислового комплексу, підтримка населення та соціальний захист, насамперед для жителів прифронтових громад", – наголосив він.

Корецький зазначив, що одним із ключових завдань уряду є підготовка країни до наступного опалювального сезону.

Серед пріоритетів він назвав підтримку бізнесу для забезпечення економічної стабільності, поглиблення співпраці з міжнародними партнерами, ефективне використання міжнародної допомоги та реалізацію житлових програм для українців.

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