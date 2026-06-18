СБУ оприлюднила документ, який заперечує удар ЗСУ по автобусу з білоруськими дітьми

СБУ перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області рф.

Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион». Відповідний документ був здобутий у ході контррозвідувальних заходів СБУ. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА, повідомляє СБУ.

У перехопленій довідці повідомляється, що:



- так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;

- наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;

- крім цього, черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.



У СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є спецоперацією російських спецслужб.



Раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками рф. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.



Україна та всі Сили безпеки та оборони нашої держави неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях.

Фото: СБУ.