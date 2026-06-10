Розширення логістичної блокади агресора на півдні вплине на фронт, – DeepState

Ефективний вогневий контроль Сил оборони України над ключовими логістичними маршрутами російських військ на півдні може суттєво вплинути на перебіг бойових дій. Такого висновку дійшли аналітики проєкту DeepState, оцінюючи останні удари по транспортній інфраструктурі окупантів.

За даними моніторингової групи, українські військові завдали двох точних ударів по автомобільному мосту поблизу Чонгара на новій трасі Р-280, яка сполучає Ростов-на-Дону з окупованим Сімферополем. Ця магістраль є важливим елементом так званого сухопутного коридору, який Росія створювала для забезпечення своїх військ після початку повномасштабного вторгнення.

Аналітики наголошують, що пошкодження мосту та обмеження руху на цій ділянці створюють додаткові труднощі для російської логістики та можуть запускати ланцюговий ефект, який ускладнює постачання військ на всьому напрямку.

Фахівці DeepState виділяють чотири головні шляхи, які російські війська використовують для забезпечення угруповання на півдні України.

Найважливішим залишається напрямок через Чонгар. Саме він тривалий час був одним із ключових маршрутів перекидання техніки, боєприпасів та особового складу. Наразі ця ділянка перебуває під постійною загрозою ударів українських сил.

Водночас залишається відкритим питання щодо стану залізничного мосту поруч із автомобільною переправою. Старий автомобільний міст уже непридатний для повноцінного використання, а залізнична інфраструктура в районі станції «Сиваш», яка є важливою транспортною артерією, раніше зазнала пошкоджень і працює з обмеженнями.

Ще одним альтернативним маршрутом є Арабатська стрілка. На цій ділянці окупаційні війська використовують новозбудовану автомобільну дорогу та мости в районі Генічеська. Однак ці об'єкти також неодноразово потрапляли під удари Сил оборони України.

Крім того, інтенсивне використання маршруту призводить до швидкого зношування дорожнього покриття, що додатково ускладнює перевезення вантажів.

Після ускладнення руху через Чонгар та Арабатську стрілку російські війська дедалі активніше використовують маршрути через Перекопський перешийок.

Тут проходять як автомобільні дороги, так і залізничні колії, що робить цей напрямок одним із найважливіших для забезпечення окупаційного угруповання. Водночас аналітики вважають, що саме ця ділянка може стати серйозною проблемою для російських військ.

Перенаправлення логістики через Перекоп збільшує протяжність маршрутів приблизно на 100 кілометрів. Це означає додаткові витрати пального, прискорене зношування техніки та збільшення часу доставки ресурсів на передову.

Крім того, скорочення дистанції до українських засобів ураження створює додаткові ризики для транспортних колон і логістичних вузлів, перетворюючи окремі ділянки маршруту на потенційно небезпечні зони для окупантів.

Четвертим логістичним маршрутом залишається Керченська протока та Керченський міст, через які Росія підтримує сполучення між окупованим Кримом і власною територією.

Попри те, що цей шлях відіграє важливу роль у забезпеченні півострова, він також регулярно стикається з ризиками, пов'язаними з безпекою та можливими перебоями в роботі.

Експерти зазначають, що Керченський міст дозволяє перекидати ресурси до Криму, однак не вирішує проблему доставки вантажів безпосередньо до районів бойових дій на півдні України.

За оцінками DeepState, українські військові активно працюють не лише над ускладненням сполучення з Кримом. Важливим напрямком залишається також траса Таганрог – Маріуполь – Волноваха, яка використовується Росією для забезпечення військ через окуповані території Приазов'я.

Аналітики зазначають, що українські підрозділи регулярно завдають ударів по логістичних об'єктах на цьому маршруті, поступово знижуючи його ефективність для противника.

У результаті посилення вогневого контролю над ключовими транспортними артеріями створює для російського командування дедалі більше проблем із постачанням військ. На думку експертів, подальше ускладнення роботи логістичних маршрутів може суттєво вплинути на можливості окупаційних сил підтримувати активні бойові дії на південному напрямку.

Раніше ForUA повідомляв, що низка американських військових експертів та колишніх представників розвідки вважають, що Україна нині має перевагу над Росією на оперативному рівні.