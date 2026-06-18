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Суспiльство

Погода 18 червня: до +25 і майже без дощів

Погода 18 червня: до +25 і майже без дощів

Сьогодні в Україні переважатиме суха та комфортна погода. Лише на північному сході країни місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози.

За прогнозом синоптиків, на більшості території опадів не очікується. Вітер буде північно-західний, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +20...+25 градусів.

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. У столиці повітря прогріється до +21...+23 градусів. По області температура становитиме +20...+25 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогнозпогода 18 червняпогода в Києві
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