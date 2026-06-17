﻿
Свiт

Україна не зацікавлена в отриманні МіГ-29, – Міноборони Польщі

Україна не зацікавлена в отриманні МіГ-29, – Міноборони Польщі

Україна не зацікавлена в отриманні винищувачів МіГ-29, оскільки ці літаки є непристосованими до сучасних умов ведення бойових дій. Через це польська сторона не витрачатиме кошти на їхнє передання. Про це в інтервʼю RMF24 заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

За словами урядовця, існує й інша причина відмови від постачання цих літаків.

«Друга причина полягає в тому, що передача мала бути взаємною — і сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі технологій безпілотників. Ці переговори ще не завершені. Це радше питання галузі, а не Міністерства оборони. Я б не шукав тут якихось серйозних проблем», — пояснив Залевський.

Крім того, заступник міністра оборони зазначив, що Україна «не шукає союзника у Польщі» через політичну позицію президента країни Кароля Навроцького.

Посадовець критично оцінив дії глави держави, додавши:

«Президент Навроцький вважає, що нарощування антиукраїнських настроїв — це хороший спосіб завоювати голоси виборців. Це дуже шкодить Польщі».

Напередодні заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик казав, що однією з ключових тем обговорення був обмін військовими технологіями, зокрема у сфері безпілотних систем.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

винищувачіУкраїна-Польщапередача МіГ-29
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Позиція США щодо війни в Україні стає більш реалістичною
Полiтика 17.06.2026 14:47:06
Позиція США щодо війни в Україні стає більш реалістичною
Читати
Угорщина проведе розслідування щодо захоплення грошей «Ощадбанку»
Економіка 17.06.2026 14:14:50
Угорщина проведе розслідування щодо захоплення грошей «Ощадбанку»
Читати
Трамп у захваті від вечері у Версалі
Свiт 17.06.2026 13:53:16
Трамп у захваті від вечері у Версалі
Читати

Популярнi статтi