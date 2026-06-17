Свириденко дала доручення Мінфіну та Мінекономіки – Бізнесу потрібні довгі дешеві кредити

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що бізнесу потрібен ширший доступ до дешевих довгих кредитів.

Як написала премʼєр-міністерка України у Telegram, така можливість для бізнесу потрібна для відновлення виробництв, створення робочих місць і підтримки економіки, особливо у прифронтових регіонах.

Після зустрічі з НБУ та керівниками держбанків Свириденко доручила підготувати зміни до стратегії розвитку державних банків.

– Ключовий посил – відновлення економіки неможливе без доступу бізнесу до довгих дешевих грошей. Доручила Міністерству фінансів спільно з Міністерством економіки підготувати зміни до Стратегії розвитку державних банків, – додала вона.

Серед пріоритетів кредитування мають бути енергетика, ОПК, промисловість і бізнес у прифронтових областях.

Також, за її словами, важливо забезпечити запуск проєктного фінансування.

Окремо Свириденко доручила Мінфіну підготувати пропозиції щодо залучення ресурсів державного банківського сектору для підтримки НАК «Нафтогаз України» під час підготовки до наступного опалювального сезону, а також забезпечити в KPI державних банків фокус на кредитуванні пріоритетних галузей.

Вона наголосила на важливості того, щоб державні банки активніше кредитували бізнес в прифронтових регіонах, зокрема у галузях, які забезпечують обороноздатність, енергетичну та економічну стійкість України.