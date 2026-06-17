Сили оборони України уразили танкер тіньового флоту РФ та низку військових об’єктів

Підрозділи Сил оборони України протягом вівторка та в ніч на середу завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів російської армії, а також уразили танкер тіньового флоту РФ у Чорному морі.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, ціллю української атаки став танкер FINA A, який використовується Росією для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

У Генштабі зазначили, що судно перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії та України. Факт ураження підтверджено, однак масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Довжина танкера становить майже 245 метрів, а його валовий тоннаж перевищує 62 тисячі одиниць.

Окрім цього, українські військові завдали ударів по об’єктах, які забезпечували логістику російських військ та їхнє переміщення на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Зокрема, було уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Ставки, а також автомобільний міст у районі Воїнки на Херсонщині.

Також українські сили атакували командно-спостережний пункт і пункт управління російських військ у районі Великої Новосілки Донецької області.

Крім того, під удари потрапили пункти управління безпілотниками окупантів у районах Кам’янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара на Донеччині, Олешок у Херсонській області, Маліївки на Дніпропетровщині, а також населених пунктів Коров’яковка та Кучерів Курської області Росії.

У Генеральному штабі наголосили, що операція була спрямована на послаблення військової логістики противника, ускладнення управління його підрозділами та зниження спроможності окупаційних сил вести бойові дії.