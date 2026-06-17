Офіс генпрокурора завершив розслідування проти Януковича і 16 його соратників

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича та ще 16 високопосадовців його режиму. Їх підозрюють в узурпації державної влади, створенні злочинної організації та причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, кримінальне провадження стосується злочинної організації, яку, за версією слідства, створив і очолив Янукович у період свого президентства у 2010–2014 роках.

Кравченко нагадав, що раніше був старшим групи прокурорів у справі про державну зраду Януковича та підписував обвинувальний акт щодо нього за сприяння російській агресії. Тоді суд визнав колишнього президента винним і засудив його до 13 років ув’язнення.

Нинішнє провадження, зазначив генпрокурор, стосується системи влади, яку було створено для незаконного захоплення та утримання контролю над державою.

Слідство встановило, що після вступу на посаду президента у лютому 2010 року Янукович почав використовувати свої повноваження для встановлення особистого контролю над державними інституціями. Для цього, за даними правоохоронців, він залучив наближених осіб із досвідом роботи в органах влади, правоохоронній системі та секторі безпеки.

Учасники цієї структури отримували ключові посади у Верховній Раді, Кабінеті міністрів, міністерствах, правоохоронних органах, прокуратурі, СБУ, Збройних силах, судах та місцевих органах влади. Формально вони діяли в межах закону, однак фактично виконували завдання в інтересах Януковича та інших учасників організації, стверджує слідство.

Окремий блок розслідування стосується подій Революції Гідності. За даними прокуратури, після відмови від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом восени 2013 року масові протести були сприйняті тодішнім керівництвом країни як загроза збереженню влади.

Слідчі вважають, що Янукович ухвалив рішення залучити правоохоронні органи та Збройні сили для силового придушення протестів у центрі Києва. Виконання цих рішень було покладене на керівництво МВС, СБУ, Міністерства оборони, Генеральної прокуратури та інших посадовців.

Наслідком цих дій, наголосив Кравченко, стали незаконне перешкоджання мирним зібранням, розгони протестувальників та трагічні події 18–20 лютого 2014 року. У період із 21 листопада 2013 року до 20 лютого 2014 року загинули 70 цивільних осіб, а понад 1200 учасників протестів отримали поранення різного ступеня тяжкости.

У межах провадження до відповідальності притягують 17 колишніх високопосадовців, серед яких сам Янукович, колишній прем’єр-міністр, генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ та його заступник, голова СБУ і його перший заступник, міністр оборони, начальник Генерального штабу, командувач внутрішніх військ МВС, керівники столичної міліції, посадовці МВС та командир київського спецпідрозділу «Беркут».

За клопотанням сторони обвинувачення всім фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки вони перебувають на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України, розслідування проводилося за процедурою спеціального досудового розслідування (in absentia).

Завершення слідства означає перехід справи до наступного етапу притягнення обвинувачених до відповідальности.