Поплічниця рф вихваляла фейковий «референдум» під час окупації Херсона

Фігуранткою є безробітна мешканка селища Антонівка, що розташоване поблизу обласного центру.

Жінка агітувала місцевих жителів взяти участь у фейковому плебісциті і «проголосувати» за так зване приєднання Херсонщини до складу країни-агресора, повідомляє СБУ.



Вона вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму.



Після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка як переселенка переїхала до обласного центру і «залягла на дно» в орендованому помешканні.



Щоб уникнути правосуддя, жінка вела малопомітний спосіб життя, фактично не з’являючись на людях без крайньої необхідності.



Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили її місцезнаходження і затримали.



Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона поширювала прокремлівську пропаганду.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.



Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.