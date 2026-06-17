Поплічниця рф вихваляла фейковий «референдум» під час окупації Херсона

Фігуранткою є безробітна мешканка селища Антонівка, що розташоване поблизу обласного центру.
Жінка агітувала місцевих жителів взяти участь у фейковому плебісциті і «проголосувати» за так зване приєднання Херсонщини до складу країни-агресора, повідомляє СБУ.
Вона вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму.
Після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка як переселенка переїхала до обласного центру і «залягла на дно» в орендованому помешканні.
Щоб уникнути правосуддя, жінка вела малопомітний спосіб життя, фактично не з’являючись на людях без крайньої необхідності.
Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили її місцезнаходження і затримали.
Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона поширювала прокремлівську пропаганду.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк