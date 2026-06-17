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Війна

Поплічниця рф вихваляла фейковий «референдум» під час окупації Херсона

Поплічниця рф вихваляла фейковий «референдум» під час окупації Херсона

Фігуранткою є безробітна мешканка селища Антонівка, що розташоване поблизу обласного центру.

Жінка агітувала місцевих жителів взяти участь у фейковому плебісциті і «проголосувати» за так зване приєднання Херсонщини до складу країни-агресора, повідомляє СБУ.

Вона вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму.  

Після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка як переселенка переїхала до обласного центру і «залягла на дно» в орендованому помешканні. 

Щоб уникнути правосуддя, жінка вела малопомітний спосіб життя, фактично не з’являючись на людях без крайньої необхідності. 

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили її місцезнаходження і затримали. 

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона поширювала прокремлівську пропаганду. 

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. 

Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаХерсонська областьХерсонагентокупанти
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