Зеленський розповів, коли плаче під час війни

Президент України Володимир Зеленський під час конференції Reuters Next розповів, що під час війни часто переживає емоційно важкі моменти і не приховує сліз.
Відповідаючи на запитання журналістки про те, як часто він плаче, Зеленський зазначив, що є звичайною людиною, яка щодня стикається з великою кількістю трагічних подій.
Він підкреслив, що особливо складно переживає втрати на фронті та серед цивільного населення, а також регулярні російські атаки на українські міста і громади. «Багато втрат на полі бою та серед цивільного населення. Відбуваються абсолютно божевільні напади на наших людей. Дуже важко, коли я віддаю накази. Мені завжди важко, коли я вручаю ордени матерям і батькам, які втратили своїх дітей. У такі моменти я часто плачу», — сказав Володимир Зеленський.
Глава держави додав, що війна щодня приносить нові випробування, з якими важко справлятися навіть емоційно, адже йдеться про людські життя та втрати.
Як повідомляло раніше ForUa, президент Фінляндії Олександр Стубб розповів, скільки загиблих окупантів припадає на одного загиблого українського захисника.
Автор: Тетяна Андрійко