Зеленський розповів, коли плаче під час війни

Президент України Володимир Зеленський під час конференції Reuters Next розповів, що під час війни часто переживає емоційно важкі моменти і не приховує сліз.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, як часто він плаче, Зеленський зазначив, що є звичайною людиною, яка щодня стикається з великою кількістю трагічних подій.

Він підкреслив, що особливо складно переживає втрати на фронті та серед цивільного населення, а також регулярні російські атаки на українські міста і громади. «Багато втрат на полі бою та серед цивільного населення. Відбуваються абсолютно божевільні напади на наших людей. Дуже важко, коли я віддаю накази. Мені завжди важко, коли я вручаю ордени матерям і батькам, які втратили своїх дітей. У такі моменти я часто плачу», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що війна щодня приносить нові випробування, з якими важко справлятися навіть емоційно, адже йдеться про людські життя та втрати.

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