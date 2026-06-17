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Фінансування ЗСУ опинилося під загрозою

Фінансування ЗСУ опинилося під загрозою

Верховна Рада 18 червня проведе позачергове засідання для розблокування закону про зміни до держбюджету-2026, який передбачає рекордне фінансування сектору безпеки та оборони.

За словами лідера фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, документ №15224 наразі не можуть підписати через сім постанов про скасування результатів голосування, зареєстрованих фракцією «Європейська солідарність».

Як повідомив Арахамія, засідання скликають на прохання міністра оборони Михайла Федорова. Через чинні парламентські процедури спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський поки що не можуть підписати закон.

У разі розблокування документа кошти мають надійти на потреби української армії.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна збільшує видатки на оборону на 1,5 трильйони.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУВерховна Радафінансуванняголосування
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