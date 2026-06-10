Україна збільшує видатки на оборону на 1,5 трильйони

Рада підтримала законопроект №15224 про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує витрати на сектор безпеки та оборони на 1,5 трлн. грн.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за законопроект проголосували 242 нардепи.

Основне джерело додаткових коштів це 45 млрд. євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan, з яких 31,8 млрд. євро мають піти на оборону й безпеку.

Із додаткових оборонних видатків 1,3 трлн. грн. спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Ще 174 млрд. грн. передбачили на грошове забезпечення військовослужбовців, 14,6 млрд. грн. - у резерв сектору безпеки й оборони.

Зміни передбачають 40 млрд. грн. на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 млрд. грн. додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.

Фото: Telegram.