Влада третій рік обіцяє фондосховища для музеїв, але досі лише шукає місця

Попри понад два роки обіцянок, в Україні досі не створено спеціалізованих фондосховищ для збереження музейних цінностей під час війни. Наразі уряд лише продовжує працювати над їхнім створенням на заході країни.

Про це в етері національного телемаратону повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, уряд шукає локації для майбутніх сховищ, однак не розголошує їхнє розташування з міркувань безпеки.

«Зараз ми активно шукаємо і працюємо над створенням фондосховищ на Заході України. Ми не розголошуємо, де знаходяться ці території, тому що вони є стратегічними для України, і Росія цілить прицільно в них, бо там наша спадщина і наше культурне надбання», — сказала Бережна.

Водночас вона нагадала, що уряд уже ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію музейних предметів із державної частини музейного фонду України з територій, розташованих у межах 50 кілометрів від лінії фронту.

Міністерка також навела дані про втрати української культури внаслідок російської агресії. За її словами, від початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано 1913 пам’яток культурної спадщини та 2573 об’єкти культурної інфраструктури. Лише під час масованого обстрілу в ніч на 15 червня постраждали 13 культурних об’єктів.

Питання створення захищених фондосховищ урядовці порушують уже не перший рік. Ще у березні 2024 року тодішній виконувач обов’язків міністра культури Ростислав Карандєєв анонсував будівництво безпечного депозитарію для збереження музейних колекцій.

У січні 2025 року його наступник Микола Точицький також заявляв про роботу над проєктами сховищ подвійного призначення для культурних артефактів.

Однак станом на середину 2026 року уряд продовжує говорити лише про пошук майданчиків та підготовку до створення таких об’єктів, тоді як кількість пошкоджених музеїв, пам’яток і культурних установ продовжує зростати.