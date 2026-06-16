Великобританія запровадила нові санкцій проти РФ

Велика Британія оголосила про 70 нових санкцій, спрямованих, зокрема, проти російського "тіньового флоту", ланцюгів постачання для військових закупівель та мереж незаконного фінансування, які використовуються для обходу санкцій.

Під нові санкції потрапили понад 20 нафтових танкерів "тіньового флоту" РФ відповідно до нових і розширених повноважень, запроваджених минулого місяця.

Великобританія посилила тиск на тих, кого підозрюють у сприянні незаконній торгівлі нафтою, що приносить вигоду режиму Путіна, додатково ввівши санкції проти суднових страховиків та інших компаній, пов’язаних із морськими перевезеннями.

Великобританія стала першою країною G7, яка запровадила санкції проти кількох суден для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), нещодавно придбаних Росією за значні кошти для обслуговування підсанкційного проєкту Arctic LNG 2, що відповідає за експорт мільйонів тонн СПГ.

"Ці санкції спрямовані проти суден, грошей і осіб, які підтримують російську воєнну економіку, а отже – загрожують європейській безпеці. Працюючи разом із нашими союзниками по G7, ми продовжимо посилювати тиск на Путіна та його коло поплічників, доки російська воєнна машина не буде зупинена, а мир не повернеться на наш континент", – сказав голова уряду Британії Кір Стармер.

Станом на сьогодні Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 600 суден "тіньового флоту" та суден для перевезення СПГ.

Нові заходи стосуються мережі російської військової розвідки, що діє навколо компанії-прикриття LLC Neptune Co Ltd (Neptune). Neptune залучена до таємного придбання західних технологій для російських військових.

Нові санкції спрямовані проти трьох компаній і 10 офіцерів військової розвідки, яких підозрюють у закупівлі військових технологій, яких Росія гостро потребує для продовження військової агресії проти України.

Санкції торкнулися постачальників критично важливого військового обладнання для Росії у третіх країнах – Китаї, Таїланді та Туреччині.

Під обмеження потрапили кілька організацій, які допомагають Росії незаконно переміщувати кошти в обхід західних санкцій, зокрема одна структура в Нігерії.

Фото: 24 канал.