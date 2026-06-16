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Економіка

Україна купить збагачений уран у Великобританії

Україна купить збагачений уран у Великобританії

Великобританія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних двох років завдяки підтримці UK Export Finance у розмірі 210 млн. фунтів стерлінгів.

Це дозволить британській компанії Urenco постачати збагачений уран українському "Енергоатому".

Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт минулого тижня.

Ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки "Енергоатом" забезпечує понад 50% електроенергії країни.

Угода сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу Urenco, розташованого на північному заході Англії.

Фінансування, забезпечене UKEF, ґрунтується на попередній дворічній угоді про постачання ядерного палива в Україну.

"Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти", – йдеться у заяві британського уряду.

Фото: cnbc.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаВеликобританіяАЕСуран
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