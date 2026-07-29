FT дізналася про майбутній візит Віткоффа і Кушнера до Києва

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вперше планують відвідати Київ. За даними Financial Times, візит має стати частиною нових дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України.

Про це видання повідомляє з посиланням на власні джерела.

За інформацією FT, домовленості про поїздку були досягнуті після переговорів президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, які відбулися у Вашингтоні.

Співрозмовники видання зазначають, що останніми місяцями відносини між Києвом і командою Трампа помітно покращилися. Якщо раніше контакти були складними, то нині сторони підтримують прямий діалог через своїх радників.

За словами джерел, Володимир Зеленський у приватних розмовах неодноразово наголошував, що саме тривала робота з американськими радниками сприяла зміні позиції Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Як стверджують люди з оточення обох президентів, українська влада переконувала американського лідера, що подальша підтримка України відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. Також Київ робив акцент на тому, що успішне дипломатичне врегулювання може стати одним із важливих політичних досягнень Трампа.

Водночас, за даними Financial Times, президент США дедалі критичніше оцінює небажання російського диктатора Володимира Путіна йти на компроміси та більш позитивно сприймає результати дій українських Сил оборони. Водночас частина прихильників руху «Америка понад усе» і надалі виступає проти довгострокової підтримки України.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками свого візиту до США сторони домовилися активізувати дипломатичний процес, продовжити співпрацю у сфері оборони та посилити санкційний тиск на Росію.

Крім того, під час переговорів у Білому домі президент України звернувся до Дональда Трампа з проханням надати екстрений «зимовий пакет» із 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot, необхідних для захисту української енергетичної інфраструктури від російських повітряних атак.