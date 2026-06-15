﻿
Надзвичайні події

Російський дрон влучив по зоопарку у Харкові, постраждали тварини

Російський дрон влучив по зоопарку у Харкові, постраждали тварини

Вибухи в Харкові прогриміли під вечір 15 червня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними начальника Харківської ОВА, російські війська атакували місто дронами близько 18:20 одразу у двох районах — Шевченківському та Холодногірському.

Один із безпілотників влучив по території зоопарку. Попередньо відомо про пошкодження вольєрів та загоряння на місці удару.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що також надходить інформація про постраждалих тварин.

Крім того, у місті зафіксували падіння уламків на проїзну частину.

Станом на зараз інформація про постраждалих людей не надходила.

Наслідки атаки уточнюються, на місцях працюють екстрені служби.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

зоопаркартобстрілиХарківтвариниагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Стало відомо, коли Іран та США підпишуть угоду
Свiт 15.06.2026 14:14:30
Стало відомо, коли Іран та США підпишуть угоду
Читати
Російська «Герань» атакувала Києво-Печерську лавру
Столиця 15.06.2026 13:51:48
Російська «Герань» атакувала Києво-Печерську лавру
Читати
ЄС відкриє всі кластери для України в липні
Полiтика 15.06.2026 13:11:16
ЄС відкриє всі кластери для України в липні
Читати

Популярнi статтi