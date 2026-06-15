Українські дрони завдали близько 200 ударів по російській логістиці на шляху до Криму

Україна нарощує удари по російській логістиці на окупованих територіях, дедалі більше ускладнюючи постачання військ РФ до Криму та південних районів фронту. Від початку травня українські безпілотники завдали близько 200 ударів по бензовозах, вантажівках та іншому транспорту на трасі Р-280 «Новоросія», яка є одним із ключових маршрутів забезпечення російського угруповання.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, загалом за останні тижні на окупованих територіях було зафіксовано щонайменше 375 успішних ударів по транспортних засобах окупантів. Понад половина з них припала саме на трасу, що сполучає Ростов-на-Дону з окупованим Кримом через Маріуполь і Мелітополь.

Після пошкодження Кримського мосту сухопутний маршрут через захоплені українські території став одним із головних каналів доставки палива, боєприпасів і військової техніки для армії РФ. Водночас останнім часом цей коридор дедалі частіше опиняється під ударами українських безпілотників.

Як зазначає FT, якщо у травні основними цілями були вантажівки та паливозаправники, то в червні українські сили почали активно атакувати також мости та інші об’єкти транспортної інфраструктури, що з’єднують окуповану частину Херсонської області з Кримом.

Супутникові знімки свідчать, що на окремих ділянках російські війська вже змушені перенаправляти транспорт через тимчасові понтонні переправи.

Видання пов’язує такі дії з реалізацією стратегії ізоляції окупованого Криму від російської логістики, про яку раніше публічно говорив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Аналітики також відзначають зростання ефективності українських ударів завдяки масовому застосуванню безпілотників середньої дальності, здатних діяти на відстані до 200 кілометрів.

Особливу увагу експерти звертають на дрони типу Hornet, оснащені системами наведення з використанням штучного інтелекту. Попри відносно невеликий бойовий заряд, вони демонструють високу результативність під час ураження бензовозів та транспортних колон.

Паралельно важчі ударні безпілотники атакують склади, мости та інші об’єкти, від яких залежить функціонування російського військового угруповання на півдні України.

На цьому тлі, за даними FT, в окупованому Криму останніми тижнями фіксуються перебої з паливом, зростання цін та підвищений попит на окремі товари. Російська окупаційна влада вже вдалася до адміністративного регулювання цін на бензин, намагаючись стримати негативні наслідки логістичних проблем.

Нагадаємо, раніше внаслідок атаки безпілотників призупинив роботу один із ключових промислових об’єктів окупованого Криму. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді заявив, що це матиме позитивний вплив на екологічну ситуацію на півострові.