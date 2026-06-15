У НАТО попередили про нову загрозу для всієї Європи

Країни Заходу більше не можуть вважати власні території недосяжними для ударів під час великих воєн. Сучасні технології та нові види озброєнь стирають межу між фронтом і тилом, а загроза може виходити далеко за межі зони бойових дій.

Досвід військових кампаній останніх десятиліть більше не відповідає сучасним реаліям. Під час операцій в Афганістані та Іраку західні військові могли вести бойові дії далеко від власних кордонів і повертатися до безпечного тилу, заявив заступник верховного головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі Джон Стрінгер Business Insider. «Ми воювали за дві-три тисячі миль від Великої Британії, а потім поверталися в дуже безпечний тил, який називається Сполученим Королівством. Ці часи, на жаль, минули», – наголосив Стрінгер.

Він зазначив, що сучасні загрози суттєво відрізняються від тих, які існували за часів холодної війни. Якщо раніше дальність більшості систем озброєння становила сотні кілометрів, то нині йдеться вже про тисячі кілометрів. Крім того, серйозну небезпеку створюють не лише дорогі ракети, а й масове застосування відносно дешевих безпілотників.

За словами генерала, війна Росії проти України стала прикладом того, як змінюється характер сучасних конфліктів. Використання далекобійних ракет і дронів дозволяє завдавати ударів далеко від лінії фронту, через що поняття безпечного тилу поступово втрачає актуальність.

Як приклад Стрінгер навів українські операції із застосуванням безпілотників по військових об'єктах на території Росії. Зокрема він згадав операцію «Павутина», яка, за оцінками української сторони, завдала російській авіації багатомільярдних збитків.

Представник НАТО наголосив, що в нових умовах мова йде вже не лише про захист військ на полі бою, а про оборону всієї території європейських держав. «Якщо ви хочете захистити те, що у вас є, то уявлення про "дім", "фронт" і безпечні тилові райони більше не існують», – підкреслив він.

Стрінгер також попередив, що країни Альянсу можуть зіткнутися із ситуацією, коли кількість дронів і ракет, які запускатиме противник, перевищуватиме можливості існуючих систем протиповітряної оборони. На його думку, це змусить уряди визначати пріоритети та вирішувати, які об'єкти необхідно захищати насамперед.

Попри активне нарощування інвестицій у сферу протиповітряної оборони, виробництво радарів, перехоплювачів та пускових установок поки не встигає за темпами зростання загроз.

Генерал підсумував, що традиційна модель оборони, яка базується переважно на винищувачах та обмеженій кількості зенітних комплексів, більше не гарантує належного рівня захисту. «Часи, коли можна було просто сидіти і реагувати на кожну загрозу за допомогою винищувачів і декількох зенітних ракетних систем, закінчилися», – заявив він.

Як повідомляло раніше ForUa, США планують значно скоротити кількість літаків і кораблів у Європі. Це рішення обмежить можливості НАТО завдавати ударів на великі відстані та проводити розвідку.