Трамп: У разі зриву угоди з Іраном стягувати плату в Ормузькій протоці зможуть тільки США

Президент США заявив, що протягом 60 днів дії режиму припинення вогню з Іраном за прохід через Ормузьку протоку не стягуватимуться жодні збори. Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Ukrinform.

«Протягом 60 днів під час дії режиму припинення вогню в Ормузькій протоці не буде жодних грошових зборів. І після завершення цього 60-денного періоду жодних зборів також не буде, якщо тільки вони не будуть запроваджені Сполученими Штатами Америки на свою користь», – вказав господар Білого дому.

За його словами, це може статися, якщо угоду не буде завершено – «за послуги, надані як янголом-охоронцем країнам Близького Сходу з метою відшкодування витрат у минулому, теперішньому та майбутньому».

Як повідомляв ForUA, військові Ірану заявили в суботу, 20 червня, що Ормузька протока буде закрита для судноплавства через обстріл Ізраїлем угрупування «Хеболла», що нібито є порушенням укладеного раніше меморандуму.