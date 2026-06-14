Російська армія втратила на війні проти України ще 1440 військових і три РСЗВ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 14 червня 2026 року, становлять близько 1 382 870 осіб, зокрема 1 440 - за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Армія РФ також втратила 12 020 (+5) танків, бойових броньованих машин – 24 753 (+14), артилерійських систем – 44 010 (+57), РСЗВ – 1 868 (+3), засобів ППО – 1 419 (+1), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 661 (+13), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 349 165(+2 132), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 106 675 (+401), спеціальної техніки – 4 288 (+1).

Дані уточнюються.