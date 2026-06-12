Українців попередили про нову хвилю шахрайства з графіками відключень

Українці почали отримувати шахрайські електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення від НЕК «Укренерго». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зловмисники імітують адресу компанії та надсилають листи, в яких містяться нібито графіки відключень електроенергії або квитанції на оплату. До повідомлень додається файл, що насправді містить шкідливе програмне забезпечення.

У ЦПД зазначають, що метою таких атак є викрадення паролів, банківських даних та отримання доступу до пристроїв користувачів. За попередньою інформацією, розсилка може здійснюватися з території Росії.

В «Укренерго» наголошують, що компанія не надсилає графіки відключень чи платіжні документи електронною поштою. Актуальна інформація публікується лише на офіційних сторінках компанії у Facebook та Telegram, а також на ресурсах обленерго.

Українців закликають не відкривати підозрілі листи, не завантажувати вкладення та одразу видаляти такі повідомлення.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні зафіксовано нову хвилю кібершахрайства, пов’язану з підробними сайтами, які візуально майже не відрізняються від державного сервісу «Дія».