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Суспiльство

Погода 12 червня: грози, зливи, град і температурні контрасти

Погода 12 червня: грози, зливи, град і температурні контрасти

У п'ятницю  погода в Україні буде дуже контрастною. У західних областях очікуються помірні дощі, місцями грози. Стовпчики термометрів покажуть +15...+20°.

На решті території країни прогнозують дощі та грози. У Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях можливі значні опади, місцями град і шквали вітру до 15-20 м/с.

У більшості центральних, південних та східних регіонів повітря прогріється до +24...+29°, тоді як на Житомирщині та Вінниччині буде прохолодніше — +17...+22°.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, на заході країни — північно-західний.

У Києві та області вдень очікуються значні дощі, грози, можливий град і шквали до 20 м/с. Температура у столиці становитиме +26...+28°, в області — до +29°.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогнозпогода в Києвіпогода 12 червня
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