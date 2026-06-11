На окупованій Запорізькій АЕС стався 19-й блекаут від початку війни

Окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція вчергове втратила зовнішнє електропостачання та перейшла на живлення від резервних дизельних генераторів. Про це 11 червня повідомив Енергоатом.

За даними компанії, увечері 10 червня відключилася повітряна лінія електропередачі «ЗаТЕС – Феросплавна №1», через що станція втратила живлення власних потреб. Для забезпечення роботи критично важливих систем безпеки були задіяні резервні дизель-генератори.

В «Енергоатомі» зазначили, що спроба відновити роботу лінії того ж вечора виявилася безуспішною.

У компанії наголосили, що це вже 19-й випадок повної втрати зовнішнього живлення на ЗАЕС з моменту її окупації та сьомий від початку 2026 року. За підрахунками фахівців, лише за перші шість місяців цього року на станцію припало 37% усіх блекаутів, зафіксованих за весь період російського контролю над об’єктом.

В «Енергоатомі» вкотре заявили про необхідність повернення станції під контроль України для гарантування її безпечної експлуатації.

Тим часом Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило втрату зовнішнього живлення на ЗАЕС. В агентстві повідомили, що станція залишилася без електропостачання після атаки на підстанцію на іншому березі Дніпра.

У МАГАТЕ також зазначили, що триває підготовка до ремонту основної лінії електропередачі 750 кВ «Дніпровська», яка була відключена ще 24 березня. Наразі станція залишається надзвичайно вразливою, оскільки фактично залежить від єдиної лінії електропередачі та аварійних дизельних генераторів, які забезпечують охолодження шести зупинених реакторів і підтримку ключових систем ядерної безпеки.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що чергова втрата зовнішнього живлення демонструє крихкість енергетичної інфраструктури станції та постійні ризики для ядерної безпеки в умовах війни.

Шість енергоблоків Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. Станція не виробляє електроенергію з часу її захоплення російськими військами на початку повномасштабного вторгнення.