Лідери Європи просять Трампа підтримати переговори з Путіним

Європейські лідери мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб залучити його до планів щодо сприяння новим мирним переговорам між Росією та Україною.

Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для переговорів, які виходитимуть за межі умов, що виникли після саміту Трампа з Путіним на Алясці минулого року, повідомляє Bloomberg.

Лідери країн Е3 хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню з урахуванням поточної лінії фронту як відправної точки для переговорів та на надійні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багатонаціональних сил. Вони виклали ці пропозиції у спільній заяві з президентом Володимиром Зеленським після переговорів у Лондоні в неділю.

Раніше Путін відмовлявся від перемир’я для проведення мирних переговорів, аргументуючи це тим, що це дозволить Києву переозброїтися та зміцнити свою оборону, а також відкинув присутність європейських військ в Україні.

Він хоче, щоб Україна віддала досі підконтрольні їй території Донеччини в рамках будь-якої мирної угоди. Критики ідеї переговорів з Росією зараз, зокрема деякі посадовці з країн E3, кажуть, що все це навряд чи зміниться найближчим часом.

Країни E3 бачать можливість відвести Європі більшу роль у формуванні переговорного процесу, оскільки переговори під егідою США зайшли в глухий кут, у той час як Вашингтон зосередився на конфлікті з Іраном.

Вони хочуть, щоб Трамп підтримав їхні пропозиції посилити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів за участю представників Європи, США, України та Росії вже наступного місяця.

У рамках цих зусиль Велика Британія та Європейський Союз працюють над новими санкціями, які будуть введені проти Росії найближчими тижнями. Вони застерегли, що плани є попередніми і можуть змінитися. Європа прагне уникнути повторення ситуації минулої зими, коли українці витримували морози без електроенергії та опалення.

Фото: ТСН.