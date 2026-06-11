Нафта наблизилася до нових максимумів через нову заяву Трампа

Світові ціни на нафту різко пішли вгору після нових жорстких заяв президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Інвестори відреагували на загрозу подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході, що одразу позначилося на енергетичних ринках.

За підсумками торгів нафта марки Brent подорожчала на 1,8% і досягла 93,10 долара за барель. Американська WTI зросла на 2%, завершивши день на позначці 90,03 долара за барель.

Додатковий поштовх для зростання котирувань дала заява Трампа про те, що Іран може знову стати мішенню для ударів, якщо сторони не досягнуть домовленостей щодо мирного врегулювання. Такі слова пролунали після чергового обміну ударами між США та Іраном, який став одним із найсерйозніших епізодів протистояння за останні місяці.

Втім, ближче до завершення торгової сесії ринок частково заспокоївся. Причиною стала інформація від американського президента про таємний супровід нафтових танкерів через Ормузьку протоку. За словами Трампа, військові США допомогли безпечно провести понад 100 мільйонів барелів нафти, що дозволило уникнути ще більшого стрибка цін.

Президент також заявив, що без цих заходів вартість нафти могла б зрости до 250 доларів за барель. Напередодні він додатково посилив риторику, написавши у соцмережі Truth Social, що Тегеран "заплатить ціну" за затягування переговорного процесу.

Експерти зазначають, що ринок залишається надзвичайно чутливим до будь-яких новин із Близького Сходу. За словами аналітика Price Futures Group Філа Флінна, настрої трейдерів змінюються від занепокоєння до байдужості та назад щоразу, коли між США та Іраном виникає нове загострення.

Як повідомляло раніше ForUa, більшість учасників ринку прогнозують, що протягом наступних 12 місяців нафта марки Brent торгуватиметься в середньому в діапазоні 81–100 доларів за барель.