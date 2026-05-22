Світ входить у тривалий період «дорогої нафти»

Світовий енергетичний ринок залишається під тиском через затяжну геополітичну напругу навколо США та Ірану, що вже впливає на ціни на нафту і формує очікування тривалої нестабільності.

Більшість учасників ринку прогнозують, що протягом наступних 12 місяців нафта марки Brent торгуватиметься в середньому в діапазоні 81–100 доларів за барель. При цьому майже дві третини респондентів очікують збереження так званої «премії за ризик» у розмірі 5–15 доларів за барель через геополітичну нестабільність.

Аналітики зазначають, що ринок поки не закладає сценарій повного руйнування нинішньої моделі ціноутворення, однак визнає, що підвищена волатильність може зберігатися тривалий час.

Окрему увагу експерти приділяють ситуації в Ормузькій протоці — ключовому маршруті транспортування нафти. Через ризики атак і обмеження судноплавства постачання енергоносіїв уже скоротилися, а потенційні перебої оцінюються у 3–7 мільйонів барелів на добу, що створює ризики для глобальної інфляції.

Водночас частина аналітиків вважає, що навіть у разі часткової стабілізації ситуації потоки через Ормузьку протоку ще довго залишатимуться нижчими за звичні рівні.

На цьому тлі інвестори змінюють стратегії: хедж-фонди зменшують ставки на подальше зростання цін і дедалі більше переходять до інструментів страхування ризиків.

У США тим часом очікують зростання видобутку сланцевої нафти — за прогнозами, до 2027 року він може сягнути рекордних 14,1 млн барелів на добу, що частково може компенсувати глобальні коливання попиту і пропозиції.

