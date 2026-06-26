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Економіка

Україна підписала 160 угод на 10 мільярдів на Конференції у Гданську

Україна підписала 160 угод на 10 мільярдів на Конференції у Гданську

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про підписання 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро за підсумками Конференції у Гданську.

Свириденко опублікувала ключові результати, серед яких – 3,2 млрд. євро першого траншу нового фінансового інструменту ЄС, 3,4 млрд. доларів за угодою зі Світовим банком, запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також створення Ukraine Transport Support Fund.

Є домовленість й про 140 млн. євро на житлові програми, угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг прифронтових регіонів, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ПольщагрошіУкраїнаСвириденко
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