МАГАТЕ заявило про зростання військової активності поблизу українських АЕС, зокрема біля ЧАЕС і окупованої ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про підвищену військову активність поблизу українських атомних електростанцій, зокрема Чорнобильської АЕС та окупованої росіянами Запорізької АЕС.

За даними МАГАТЕ, про військову активність повідомили команди агентства, які працюють на трьох підконтрольних Україні АЕС — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській, а також на Чорнобильському майданчику.

Фахівці агентства зазначили, що протягом останніх двох тижнів у межах зон спостереження цих об’єктів було зафіксовано понад 100 дронів. Деякі з них перебували на відстані лише близько 2 км від атомних станцій.

Зокрема, вранці 3 червня команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС була змушена перейти до бомбосховища. На Чорнобильському майданчику експерти агентства неодноразово чули стрілянину, яка, за повідомленнями, була реакцією на виявлення безпілотників.

ForUA нагадує, що уночі проти 7 червня російські війська атакували дроном майданчик Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива.

Внаслідок удару дрона частково зруйновано будівлю приймання контейнерів відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЦСВЯП. Пожежу площею близько 40 кв. м оперативно локалізували та повністю ліквідували.

Водночас Служба безпеки України кваліфікує цю російську атаку як воєнний злочин, а МЗС після атаки на ЦСВЯП закликало світ посилити тиск на атомний сектор РФ.