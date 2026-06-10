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Суспiльство

НАБУ і САП викрили схему розкрадання військового майна на понад 350 млн грн: підозру отримав ексзаступник командира частини

НАБУ і САП викрили схему розкрадання військового майна на понад 350 млн грн: підозру отримав ексзаступник командира частини

НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної схеми розкрадання військового майна, до якої, за даними слідства, причетний колишній заступник командира однієї з військових частин у Харківській області.

Як повідомили правоохоронці, підозри оголосили двом фігурантам. Колишньому заступнику командира інкримінують сприяння у викраденні військового майна, одержання неправомірної вигоди та недекларування майна. Організатору схеми повідомили про підозру у наданні хабаря.

За версією слідства, упродовж 2022–2024 років група компаній і фізичних осіб-підприємців, фактично підконтрольна двом особам, постачала державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки. Загальна вартість таких поставок перевищила 350 млн грн.

Слідчі стверджують, що законних джерел походження цієї продукції не було. Частина деталей, за їхніми даними, раніше зберігалася на території військової частини в Харківській області та на початку повномасштабного вторгнення була списана як знищена внаслідок російських ракетно-бомбових ударів.

У НАБУ вважають, що реалізації схеми сприяв колишній заступник командира частини, який не забезпечив належного обліку та збереження ввіреного йому майна. За це він нібито отримував неправомірну вигоду у прихованій формі.

За даними слідства, організатор схеми оплачував для посадовця побутову техніку, будівельні матеріали та інші товари для особистих потреб. Загальна вартість таких «подарунків» становила щонайменше 2,8 млн грн.

Правоохоронці зазначають, що розслідування триває. Наразі встановлюються інші можливі учасники схеми.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАБУСАП
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