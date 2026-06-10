Rotary Club залучив близько мільйона гривень на табір для дітей із Шацької громади

Група дітей із Шацької громади побувала у шведському місті Вестерос. Лише місцевий Rotary Club залучив на реалізацію ініціативи понад 200 тисяч шведських крон, що еквівалентно приблизно 1 мільйону гривень.

Організацію поїздки забезпечили представники громадського сектору та благодійних організацій. До фінансування й проведення програми долучилися Rädda Barnen Västerås Mälardalen Mitt, Aurora – Rotarys frukostklubb i Västerås, Orresta Golf & Konferens, Here 4U, а також місцева політикиня Вікі Скуре-Ерікссон, президентка Save the Children Марія Скілачі та виконавча директорка ВГО «Поруч» Марія Тищенко.

Важливу роль у розвитку партнерства між Шацькою громадою та Вестеросом відіграла координаторка співпраці між громадами Катерина Коверзнєва, яка допомагала організовувати програму перебування української делегації.

Під час тижневого візиту діти та дружини загиблих українських захисників взяли участь у численних заходах, покликаних зміцнити зв’язки між громадами України та Швеції. Уже наступного дня після прибуття делегація долучилася до маніфестації на підтримку України, де виступили як самі діти, так і дружини полеглих героїв. Учасники поїздки стали справжніми амбасадорами Шацької громади та України у Швеції.

Гості також відвідали міську раду Вестероса, ознайомилися з роботою місцевого самоврядування та побували в одному з найвідоміших об’єктів міста — Steam Hotel, створеному на базі колишньої промислової будівлі.

Особливо теплим став візит до школи Orrestaskolan, де українських дітей зустрічали шведською, англійською та українською мовами. Учні обох країн спілкувалися про навчання, традиції та життя своїх громад.

У межах програми також відбувся показ документального фільму «Війна, яку вони грають» від The Kyiv Independent про російську індоктринацію українських дітей на окупованих територіях. Після перегляду відбулася дискусія щодо подальшої підтримки України, розвитку партнерств та захисту прав дітей. Захід зібрав повну залу глядачів.

Програма перебування включала екскурсії історичними місцями Швеції, риболовлю, відвідування зоопарку, прогулянки човном та знайомство зі шведськими практиками роботи з дітьми та молоддю. Частина заходів стала продовженням міжнародного проєкту «Safer Future for Children», який реалізується за підтримки ICLD.

Особливим моментом стала українська вечеря, під час якої діти подарували Rotary Club бойовий прапор одного з підрозділів Збройних сил України. На захід завітали донори, представники місцевої влади, громадських організацій та небайдужі мешканці Вестероса.

Завершився візит участю української делегації у святкуванні Національного дня Швеції. Діти несли український прапор у святковій ході, а зі сцени учасників привітали як гостей із дружньої Шацької громади.

Організатори переконані, що такі поїздки допомагають не лише підтримати українських дітей, а й зробити Україну ближчою для шведського суспільства через особисті знайомства, спільні враження та людські історії.