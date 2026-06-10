Трамп вважає, що ситуація щодо угоди з Іраном не змінилася

Президент США Дональд Трамп вважає, що укладання мирної угоди з Іраном наближається, незважаючи на те, що США завдали Ірану ударів у відповідь на збитий гелікоптер.

Як розповів високопосадовець Білого дому, наразі ситуація щодо угоди не змінилася. Він підкреслив, що укладення угоди з Тегераном все ще близько, повідомляє Politico.

Американські удари стали відповіддю на іранську атаку, здійснену минулими вихідними, в результаті якої поблизу Ормузької протоки було збито американський військовий гелікоптер.

Проте президент і Центральне командування США наголосили, що реакція Америки була пропорційною, що є помітним відхиленням від попередніх погроз Трампа знищити іранську цивілізацію.

Навіть попри ескалацію бойових дій адміністрація Трампа стверджує, що це лише невеличка перешкода на шляху до миру, а не відновлення воєнних дій.

Але обидві країни вже кілька тижнів обмінюються пропозиціями щодо миру, не досягаючи згоди, і Трамп десятки разів заявляв, що угода вже близько.

Фото: engage.org.ua.