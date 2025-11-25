﻿
Суспiльство

"Нова пошта" оновлює тарифи

"Нова пошта" – одна з провідних компаній України у сфері доставки посилок та документів, яка завжди прагне забезпечити швидкий та надійний сервіс. Компанія нещодавно анонсувала оновлення тарифів.

Як зазначили компанії, з 1 грудня 2025 року вводяться нові тарифи на послуги. 

"Нова пошта" тарифи не підвищуватиме на доставку посилок до 2 кг, а відправлення з селищ і сіл залишаються без змін.

Попри анонсоване "Новою поштою" підвищення тарифів з 1 грудня, у вартість залишаються включеними такі послуги, як комісія за оголошену цінність до 500 грн, переадресування посилок у дорозі, повернення відправлень і документів, фірмові конверти та пакети вагою 0,5–4 кг, а також гарантоване відшкодування оголошеної цінності у випадку форс-мажору.

Водночас ряд інших тарифів зазнав змін.

Нова пошта, нові тарифи:

  • доставка документів у конверті по місту тепер коштує 60 грн, по Україні – 70 грн; 
  • доставка через поштомат подорожчала на 10 грн; 
  • кур’єрська доставка та забір посилок тепер додатково 50 грн; 
  • відправлення посилок між відділеннями по місту – до 10 кг 100 грн, до 30 кг 160 грн; 
  • між відділеннями по Україні – до 10 кг 120 грн, до 30 кг 180 грн.
 Автор: Сергій Ваха

Теги:

тарифипослугинова поштадоставка товаров
