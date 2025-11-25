"Нова пошта" оновлює тарифи

"Нова пошта" – одна з провідних компаній України у сфері доставки посилок та документів, яка завжди прагне забезпечити швидкий та надійний сервіс. Компанія нещодавно анонсувала оновлення тарифів.

Як зазначили компанії, з 1 грудня 2025 року вводяться нові тарифи на послуги.

"Нова пошта" тарифи не підвищуватиме на доставку посилок до 2 кг, а відправлення з селищ і сіл залишаються без змін.

Попри анонсоване "Новою поштою" підвищення тарифів з 1 грудня, у вартість залишаються включеними такі послуги, як комісія за оголошену цінність до 500 грн, переадресування посилок у дорозі, повернення відправлень і документів, фірмові конверти та пакети вагою 0,5–4 кг, а також гарантоване відшкодування оголошеної цінності у випадку форс-мажору.

Водночас ряд інших тарифів зазнав змін.

Нова пошта, нові тарифи: