"Нова пошта" оновлює тарифи

"Нова пошта" – одна з провідних компаній України у сфері доставки посилок та документів, яка завжди прагне забезпечити швидкий та надійний сервіс. Компанія нещодавно анонсувала оновлення тарифів.
Як зазначили компанії, з 1 грудня 2025 року вводяться нові тарифи на послуги.
"Нова пошта" тарифи не підвищуватиме на доставку посилок до 2 кг, а відправлення з селищ і сіл залишаються без змін.
Попри анонсоване "Новою поштою" підвищення тарифів з 1 грудня, у вартість залишаються включеними такі послуги, як комісія за оголошену цінність до 500 грн, переадресування посилок у дорозі, повернення відправлень і документів, фірмові конверти та пакети вагою 0,5–4 кг, а також гарантоване відшкодування оголошеної цінності у випадку форс-мажору.
Водночас ряд інших тарифів зазнав змін.
Нова пошта, нові тарифи:
- доставка документів у конверті по місту тепер коштує 60 грн, по Україні – 70 грн;
- доставка через поштомат подорожчала на 10 грн;
- кур’єрська доставка та забір посилок тепер додатково 50 грн;
- відправлення посилок між відділеннями по місту – до 10 кг 100 грн, до 30 кг 160 грн;
- між відділеннями по Україні – до 10 кг 120 грн, до 30 кг 180 грн.