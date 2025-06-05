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Суспiльство

Більшість послуг у ЦНАП стануть платними

Більшість послуг у ЦНАП стануть платними

 Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження плати за більшість базових адміністративних послуг, що надаються у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). За даними ЗМІ, зміни торкнуться близько півтори сотні послуг.

Зокрема, раніше безкоштовні послуги, такі як реєстрація бізнесу та реєстрація земельних ділянок, тепер коштуватимуть до 200 гривень. Значно зросте й вартість реєстрації шлюбу: якщо раніше вона становила символічні 85 копійок, то після ухвалення законопроєкту ця послуга коштуватиме 200 гривень.

Очікується, що запровадження плати за послуги дозволить покращити якість їх надання та збільшити надходження до місцевих бюджетів. Проте, громадськість та експерти вже обговорюють можливі наслідки таких змін для доступності адміністративних послуг для населення.

Законопроєкт ще має пройти друге читання та бути підписаним Президентом України, перш ніж набуде чинності.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

послугицнапзаконопроєкт
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