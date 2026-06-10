Укрзалізниця запускає літній графік: більше рейсів до Карпат і моря

З 28 червня почне діяти оновлений розклад руху поїздів. Компанія додала нові маршрути, прискорила частину рейсів та збільшила кількість поїздів на популярних напрямках.
Флагманський поїзд "Єдність" курсуватиме за маршрутом Харків — Рахів замість Харків — Ворохта. Це буде найдовший флагманський маршрут в Україні — 1325 км.
Поїзд Київ — Рахів стане щоденним.
"Сакура" Київ — Ужгород скоротить час у дорозі.
До Ясіні продовжили маршрути з Києва та Чернігова.
Серед нових літніх рейсів:
Дніпро — Мукачево
Дніпро — Одеса
Київ — Івано-Франківськ
Миколаїв — Івано-Франківськ
Харків — Кременчук
Продаж квитків уже відкрито.
В "Укрзалізниці" пояснюють: зміни пов'язані зі зростанням попиту на подорожі під час відпусток, канікул та літнього туристичного сезону.
Як повідомляло раніше ForUa, Росія змістила акцент своїх атак з енергетичної інфраструктури України на залізничну. Основна мета ворога — не лише порушити рух потягів, а й завдати удару по експортному потенціалу країни та дестабілізувати внутрішню логістику.
Автор: Тетяна Андрійко