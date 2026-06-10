Укрзалізниця запускає літній графік: більше рейсів до Карпат і моря

З 28 червня почне діяти оновлений розклад руху поїздів. Компанія додала нові маршрути, прискорила частину рейсів та збільшила кількість поїздів на популярних напрямках.

Флагманський поїзд "Єдність" курсуватиме за маршрутом Харків — Рахів замість Харків — Ворохта. Це буде найдовший флагманський маршрут в Україні — 1325 км.

Поїзд Київ — Рахів стане щоденним.

"Сакура" Київ — Ужгород скоротить час у дорозі.

До Ясіні продовжили маршрути з Києва та Чернігова.

Серед нових літніх рейсів:

Дніпро — Мукачево

Дніпро — Одеса

Київ — Івано-Франківськ

Миколаїв — Івано-Франківськ

Харків — Кременчук

Продаж квитків уже відкрито.

В "Укрзалізниці" пояснюють: зміни пов'язані зі зростанням попиту на подорожі під час відпусток, канікул та літнього туристичного сезону.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія змістила акцент своїх атак з енергетичної інфраструктури України на залізничну. Основна мета ворога — не лише порушити рух потягів, а й завдати удару по експортному потенціалу країни та дестабілізувати внутрішню логістику.