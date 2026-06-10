Армія ворога атакувала вокзал у Сумах: уламки збитого «Шахеда» пошкодили поїзд

Російські війська атакували територію залізничного вокзалу в Сумах ударним безпілотником. Його уламки впали на пасажирський поїзд. Про це повідомила «Укрзалізниця».
За інформацією «Укрзалізниці», російський ударний БпЛА атакував територію залізничного вокзалу в Сумах.
Дрон типу Shahed був збитий над будівлею вокзалу, однак уламки впали на пасажирський поїзд №143 сполученням «Суми — Рахів».
Унаслідок падіння уламків сталося загоряння даху останнього вагона.
В Укрзалізниці зазначили, що пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки на момент атаки перебували в укритті.
Після інциденту поїзд вирушив за маршрутом.
Наразі потяг курсує із затримкою приблизно на п’ять годин.
— Робимо все, щоб надолужити відставання від графіку, — повідомили в «Укрзалізниці».
Фото: УЗАвтор: Сергій Ваха