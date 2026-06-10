Армія ворога атакувала вокзал у Сумах: уламки збитого «Шахеда» пошкодили поїзд

Російські війська атакували територію залізничного вокзалу в Сумах ударним безпілотником. Його уламки впали на пасажирський поїзд. Про це повідомила «Укрзалізниця».

За інформацією «Укрзалізниці», російський ударний БпЛА атакував територію залізничного вокзалу в Сумах.

Дрон типу Shahed був збитий над будівлею вокзалу, однак уламки впали на пасажирський поїзд №143 сполученням «Суми — Рахів».

Унаслідок падіння уламків сталося загоряння даху останнього вагона.

В Укрзалізниці зазначили, що пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки на момент атаки перебували в укритті.

Після інциденту поїзд вирушив за маршрутом.

Наразі потяг курсує із затримкою приблизно на п’ять годин.

— Робимо все, щоб надолужити відставання від графіку, — повідомили в «Укрзалізниці».