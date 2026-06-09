Ціна бронежилетів для ЗСУ впала майже в півтора раза, - АОЗ

Вартість бронежилетів базової комплектації для потреб Збройних сил України за останній рік знизилася майже в півтора раза. Якщо наприкінці 2024 року один комплект коштував 28–30 тисяч гривень, то нині його закуповують за 17–18 тисяч гривень.

Про це в інтерв’ю hromadske заявив керівник Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

За його словами, раніше на ринку бракувало виробників, через що конкуренція була недостатньою, а постачальники могли диктувати умови та ціни.

Жумаділов наголосив, що закупівельники мали працювати над розширенням кола виробників і створенням конкурентного середовища, а не чекати, поки ситуація зміниться сама собою.

Він зазначив, що наприкінці 2024-го та на початку 2025 року забезпечувати потреби армії за прийнятними цінами було складно. За його словами, виробники усвідомлювали, що через відсутність достатньої конкуренції держава змушена погоджуватися практично на будь-яку запропоновану вартість.

«Наші виробники могли ставити будь-яку ціну і розуміли, що будь-яку ціну ми акцептуємо. Бо немає регуляторних обмежень щодо прибутковості чи граничної вартості», — пояснив очільник Агенції оборонних закупівель.

Як повідомляють «Наші Гроші», нинішня ціна бронежилетів базової комплектації є найнижчою за останні роки. Вона приблизно на 10% нижча за середню вартість у нещодавніх контрактах Державного оператора тилу та майже на 30% менша від ціни бронежилетів, які фігурують у резонансній справі «Мідас», що розслідується НАБУ та САП.