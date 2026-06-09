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Суспiльство

П’яний військовий у СЗЧ влаштував стрілянину на Чернігівщині

П’яний військовий у СЗЧ влаштував стрілянину на Чернігівщині

У Чернігівській області правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з автомата з вікна приватного будинку. За даними слідства, ним виявився 49-річний місцевий житель — військовослужбовець, який перебуває у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

Інцидент стався ввечері 8 червня у Бахмачі. За інформацією правоохоронців, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та здійснив кілька пострілів із вогнепальної зброї.

Під час обшуку в його помешканні поліцейські вилучили автомат АК-74 із глушником, два магазини та 17 набоїв калібру 5,45 мм. Усе вилучене направили на експертизу.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: незаконне поводження зі зброєю та хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліція
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