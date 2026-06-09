Майже 95 тисяч українських чоловіків в’їхали до Німеччини з березня 2025 року

Із березня 2025 року до Німеччини в’їхали майже 95 тисяч громадян України чоловічої статі. Відчутну частку серед новоприбулих становлять чоловіки віком від 18 до 22 років.

Про це повідомляє Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини, дані якого наводить видання RND.

Станом на травень 2026 року в Німеччині перебували понад 1,3 мільйона українців. Із них більш як 355 тисяч — чоловіки віком від 18 до 63 років. Для порівняння, роком раніше в країні проживали близько 1,25 мільйона українських біженців, серед яких було 297 тисяч чоловіків.

Німецькі журналісти звертають увагу, що нинішня динаміка суттєво відрізняється від перших років повномасштабної війни, коли серед українських переселенців переважали жінки та діти.

Зростання кількості молодих українських чоловіків у країнах ЄС пов’язують із рішенням українського уряду, яке дозволило громадянам віком від 18 до 22 років вільно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Водночас у Європейському Союзі тривають дискусії щодо майбутнього режиму тимчасового захисту для українців після 4 березня 2027 року. Раніше видання Euractiv із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС повідомляло, що окремі держави-члени пропонують переглянути умови програми та розглядають можливість виключення з неї чоловіків призовного віку або осіб, які залишили Україну з порушенням законодавства.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявляв, що такі пропозиції лунають на прохання української сторони.